El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebra el jueves un taller para prevenir y actuar ante situaciones de 'bullying'

El talle se celebrará en el centro cívico El Campillo - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebrará el próximo jueves 11 de junio un taller teórico práctico orientado a dotar de herramientas para detectar, prevenir y actuar ante las situaciones de 'bullying' dentro de la práctica deportiva.

Este taller, que se desarrollará a partir de las 17.30 horas en el centro cívico El Campillo, será impartido por Aitor Ruiz de Luzuriaga, psicólogo que pertenece al Colegio de Psicólogos de Álava, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La formación está diseñada para todas aquellas entidades que trabajan en el ámbito del deporte escolar y de base en Vitoria-Gasteiz, como los clubes deportivos, federaciones, asociaciones de madres y padres de los diferentes centros educativos, y a entrenadores, monitores y gestores técnicos deportivos, según ha explicado la concejala de Deporte, Ana López de Uralde.

Las líneas de actuación se centrarán en la prevención del racismo y el acoso (bullying), apoyándose en la plataforma LaLigaVS. La jornada es una de las acciones derivadas de la adhesión de Vitoria-Gasteiz a la Red de Ciudades contra el Odio, una iniciativa estratégica impulsada por LaLiga y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Este es un proyecto pionero que nace con vocación de permanencia y sitúa a los municipios como actores clave en la transformación social, aprovechando el alcance del fútbol para promover entornos más seguros, inclusivos y respetuosos tanto en el deporte profesional como de base.

La Red de Ciudades contra el Odio busca articular un marco estable de colaboración para multiplicar el impacto social y reforzar el papel del deporte como motor de cambio y herramienta de cohesión.