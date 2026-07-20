El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena las agresiones durante la final del mundial de fútbol

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, con la equipación de la selección española de fútbol - EUROPA PRESS

VITORIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y todos grupos municipales, menos EH Bildu, han condenado las agresiones que se produjeron en la capital alavesa este pasado domingo durante la final del mundial de fútbol disputada entre la selección española y Argentina en Nueva York, en la que venció 'La Roja', según ha anunciado este lunes el Consistorio en un comunicado.

Los grupos municipales han aprobado una declaración en Junta de Portavoces celebrada este lunes en el Ayuntamiento con el respaldo de todos los grupos municipales y el único voto en contra de EH Bildu.

De esta manera, la declaración condena el ataque con gas pimienta y la paliza de 30 radicales a dos jóvenes por llevar la camiseta de España en la calle Cuchillería y la agresión de tres varones a un chico con la ropa de la selección española en la calle Portal de Legutiano.

Asimismo, han rechazado el ataque de un grupo de desconocidos encapuchados a vitorianos cuando volvían a casa tras la celebración del Mundial en la Plaza Simón Bolívar y alrededores y un ataque a un ertzaina de paisano también en la calle Cuchillería.

El Consistorio ha reafirmado "su compromiso firme con la libertad de expresión en el marco de una sociedad democrática y con una Vitoria-Gasteiz que siga siendo ejemplo de convivencia, respeto y pluralidad".