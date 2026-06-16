El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reabrirá el nuevo BIZAN Zaramaga el próximo 10 de julio

Reunión con los usuarios del BIZAN Zaramaga - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prevé reabrir el próximo 10 de julio el nuevo BIZAN Zaramaga, una vez finalizadas las obras de reforma integral, el proceso de acondicionamiento y el amueblamiento del espacio.

Así lo ha explicado el concejal Lucho Royero en una reunión celebrada esta tarde con una representación de las personas usuarias para informarles sobre el próximo traslado.

"La reapertura del centro supone recuperar para el barrio un equipamiento estratégico completamente renovado, pensado para mejorar la calidad de vida y la atención que reciben las personas mayores y sus familias", ha señalado.

El local, ubicado en el número 32 de la calle Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, abrirá de nuevo sus puertas completamente transformado tras una intervención integral realizada en un inmueble de más de 50 años de antigüedad. La actuación permitirá ofrecer un servicio "más moderno, accesible, confortable y adaptado a las necesidades actuales de las personas mayores".

La reforma llevada a cabo por el Servicio municipal de Mantenimiento de Edificios Municipales forma parte de las actuaciones del 'Plan de Inversiones Estratégicas' para la regeneración de barrios impulsado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y responde al compromiso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la regeneración urbana, social y ambiental de Zaramaga.

La intervención ha contado con una inversión global cercana a 1,6 millones de euros. Durante el periodo de obras, las personas usuarias han continuado recibiendo atención en el local provisional habilitado en Reyes Católicos.

El inmueble, que funciona como centro de mayores desde finales de los años 70, cuenta con una superficie construida de 891,23 metros cuadrados. Tras la reforma, dispondrá de una distribución más funcional y moderna, además de importantes mejoras en accesibilidad y sostenibilidad energética.

El comedor mantendrá sus 70 plazas y el centro contará con salas polivalentes, espacios audiovisuales, salas de encuentro y lectura, cafetería, 'office', peluquería, podología, vestuarios, aseos y almacenes.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

Además, en el marco del proyecto de servicios sociales de cuidados, BIZAN Zaramaga incorporará el servicio social de base para las personas usuarias, experiencia ya implantada en Coronación, Landázuri y Arana, que acerca la atención social a las personas mayores mediante la presencia de trabajadoras sociales en los propios centros, para "propiciar una atención más cercana, directa y personalizada".

En la reunión mantenida esta tarde con las personas usuarias, se les ha informado que el día 4 de julio cerrará el local provisional utilizado en la calle Reyes Católicos durante las obras. Entre los días 4 y 7 de julio solo abrirá para ofrecer el servicio de comedor. Los días 8 y 9 se realizará la mudanza, con lo que no se ofrecerán comidas, y el 10 de julio se producirá la apertura de las nuevas instalaciones.