El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recibe a juntas y concejos con motivo de San Isidro

La alcaldesa, Maider Etxebarria (a la derecha) ha participado en el acto junto a representantes de todos los grupos municipales - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acogido este viernes la tradicional recepción a las juntas administrativas del municipio y a los representantes de la Asociación de Concejos de Vitoria-Gasteiz para celebrar la festividad de San Isidro.

En el acto ha estado presente también personal de la UAGA y del Servicio de Zona Rural municipal, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, acompañada de representantes de todos los grupos municipales, ha indicado que Vitoria-Gasteiz "no podría entenderse" sin sus entidades locales menores, y ha puesto en valor el trabajo que realizan todas las personas que trabajan por ellas.