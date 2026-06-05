El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reformará los vestuarios de las piscinas del Centro Cívico Judimendi

Centro Cívico Judimendi - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la salida a contratación de la reforma parcial de los vestuarios de las piscinas del Centro Cívico Judimendi, con un presupuesto de 267.455,48 euros y un plazo de ejecución de 90 días naturales.

La concejala de Mantenimiento de edificios municipales, Izaskun Reyes, ha indicado que así se "aprovecha el cierre por obras del Centro Cívico Judimendi para realizar algunas mejoras en el interior del edificio, entre ellas, la reforma parcial de los vestuarios de las piscinas".

"Estos espacios se encuentran deteriorados por el uso, tienen problemas de filtraciones y no cumplen la normativa de accesibilidad. Con estos trabajos, pretendemos solucionar todas estas deficiencias", ha subrayado.

Estas obras posibilitarán la redistribución de los espacios y sustituirán el alicatado, solado y aparatos sanitarios. Asimismo, se mejorará la accesibilidad con al menos una cabina, un aseo y una ducha adaptados en cada vestuario, e interruptores, dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma también acondicionados.