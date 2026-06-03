El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reivindica su gestión como "aliado" en los procesos de relevo empresarial

Nanclares ha participado en el Foro Empresarial 'El relevo empresarial' - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, ha reivindicado la gestión del Ayuntamiento como "aliado" en los procesos de relevo empresarial en el territorio.

Nanclares ha participado en el Foro Empresarial 'El relevo empresarial: asegurar el futuro de la empresa. Gestión legal, estratégica y emocional de la sucesión', organizado por Ajebask en el Palacio de Villa Suso.

La concejala ha intervenido en la mesa redonda 'Claves institucionales, financieras y técnicas en el proceso de sucesión', en la que ha intercambiado impresiones con el presidente de Ajebask, Iñigo Juez; la diputada de Promoción Económica y Sostenibilidad, Saray Zárate; el responsable del Departamento de Emprendedores de Rural Kutxa, Víctor Iriarte; y el responsable del Área Legal de BSK Legal & Fiscal Asociados, Luis Ramón Solórzano.

Nanclares ha afirmado que "el relevo empresarial en Vitoria-Gasteiz debe abordarse de una forma planificada, innovadora y, sobre todo, conjunta".

"La viabilidad de nuestra industria y la vida de nuestras calles dependen de que seamos capaces de conectar el marco legal, el pulmón financiero y el talento joven con la experiencia de quienes han levantado nuestro tejido empresarial", ha indicado.

La concejala ha explicado que el Ayuntamiento destina recursos públicos específicos, como el Plan de Industria 2026-2030 o el Plan Integral de Comercio, para ayudar a este sector.

"Salvar y transformar una empresa que ya funciona no es solo proteger el empleo actual; es asegurar, con mayúsculas, el futuro de Vitoria-Gasteiz", ha añadido.