Ayuntamiento de Vitoria renueva su acuerdo con IDarte para impulsar intervenciones artísticas en el espacio público

VITORIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pública de Euskadi, IDarte, para el curso 2025-2026, a la que destinará 10.000 euros.

Este es el tercer acuerdo consecutivo que ambas instituciones suscriben con el objetivo de impulsar proyectos artísticos e innovadores en el espacio público de la ciudad, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento destina 10.000 euros a esta colaboración, que permite financiar intervenciones desarrolladas por el alumnado de primer curso del grado en Diseño. Estas actuaciones forman parte del currículo académico de IDarte y buscan fomentar la creatividad y el talento joven, al tiempo que contribuyen a la transformación y mejora de los espacios urbanos.

En ediciones anteriores, los proyectos impulsados gracias a este acuerdo han permitido recuperar espacios degradados o en desuso mediante intervenciones artísticas. En 2024, por ejemplo, el alumnado de IDarte decoró una acera del parque de la calle Amurrio, en el barrio de Zaramaga. El año anterior, diez antiguas cabinas telefónicas fueron transformadas en piezas artísticas distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que el convenio "es una muestra clara de cómo las personas jóvenes pueden ser parte activa en la mejora de los barrios y en la transformación de los entornos compartidos.