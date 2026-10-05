La diputada de Turismo, Azahara Domínguez - DFG

SAN SEBASTIÁN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, será la candidata del PSE-EE a diputada general de Gipuzkoa en las elecciones de mayo de 2027. La militancia de la formación socialista deberá ratificar en primarias la candidatura,

Según han confirmado fuentes del PSE de Gipuzkoa a Europa Press, Domínguez tomará el relevo como aspirante a la Diputación al teniente de diputada general de Gipuzkoa y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio. El también secretario general de los socialistas guipuzcoanos anunció este pasado fin de semana que no se presentaría como candidato en los próximos comicios forales.

Domínguez se presentará así a las primarias del partido en Gipuzkoa, que en este momento no tienen fecha concreta confirmada. En caso de no se presenten más candidaturas, sería designada candidata a encabezar la lista socialista a la Diputación directamente.

Nacida en Irun en 1990 y graduada en Sociología por la EHU, ha sido directora de Gabinete Técnico de Delegación del Gobierno central en el País Vasco (2018-2023) y concejala en el Ayuntamiento de Berrobi (2019-2023). Entre 2015 y 2020 ocupó la Secretaria General de las Juventudes Socialistas de Euskadi. En esta legislatura ocupa el cargo de Diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa.