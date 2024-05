El Azkena Rock Festival incorpora un espacio destinado a los txikis con conciertos y talleres infantiles

Lisa & The Lips y The Pickin' Boppers actuarán en la plaza de la Virgen Blanca



VITORIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock Festival (ARF) ha incorporado para esta edición un espacio destinado a los txikis con conciertos, actividades y talleres infantiles, para "generar un punto de encuentro, ocio y convivencia en torno al rock" y dar respuesta a "las cada vez más familias que acuden" al evento y ha recordado que la entrada para menores de 14 años será gratuita un año más y habrá un carril de acceso especial para familias.

En un comunicado, la organización ha explicado que el público familiar tendrá su espacio en la segunda carpa del 'Trashville', el viernes y sábado de 17.30 a 20.30 horas.

El festival ha programado tres conciertos por jornada recreando algunas de las mejores canciones de leyendas que han pasado por los escenarios del ARF y que forman parte de la historia del rock como The Who, John Fogerty, Iggy & The Stooges, Scorpions, ZZ Top, Sex Pistols, Deep Purple o The Black Crows.

"Entre actuación y actuación, el escenario acogerá concursos de 'air guitar' y bingo rockero, ambos con regalos para el público. Además, habrá talleres de confección de chapas y púas personalizadas y pintacaras rockero.

Por otra parte, ha informado que los grupos Lisa & The Lips y The Pickin' Boppers actuarán en la plaza de la Virgen Blanca, el viernes 21 de junio y el sábado, 22, respectivamente.

Según ha destacado se trata de Lisa & The Lips, "formación con la potente vocalista de The Bellrays a la cabeza y músicos de The Right Ons y Diamon Dogs", para ofrecer su directo de soul y rock de alto; mientras que la banda The Pickin' Boppers están "inspirados por las bandas de los años 40 y 50, pero con un estilo auténtico y enérgico".

INCORPORACIONES

Asimismo, el Azkena ha anunciado a los últimos grupos que se incorporan al cartel de este año, de mano de Barry Adamson, músico que ha formado parte de bandas como Buzzcocks y Nick Cave & The Bad Seeds, y Bala, formación de grunge y stoner formada por dos musicas gallegas. La organización también ha desvelado los horarios de las diversas actuaciones en Mendizabala.

Azkena Rock Festival arrancará el jueves 20 de junio con una de las bandas de culto más influyentes, Jane's Addiction. Les siguen el ecléctico Ty Segall y la banda de Carlos Tarque, Tarque & La Asociación del Riff. Actuarán también grupos como Bonafide, Whispering Sons, Brigade Loco y Txopet. Por su parte, el espacio 'Trashville' albergará los directos de Los Sírex, Ukelele Joe y Sus Hula Shakers, Old Time Spooks y el DJ Eloy R.B.

El viernes el protagonismo recaerá en la banda Queens of The Stone Age, "una de las bandas de rock más aclamadas del momento". Asimismo, actuarán L7, Arde Bogotá, Barry Adamson, Demolition 23, "que se reunifica para un concierto exclusivo en el Azkena Rock Festival". Completan la programación del 21 de junio los grupos Redd Kross, The Rain Parade, The Real McKenzies, La Perra Blanco, Bala, The Black Halos, Dea Matrona y Ezpalak.

En el 'Trashville' tocarán Les Greene, Jo Carley and The Old Dry Skulls, Ghalia Volt, The Kongsmen, el DJ Juan de Pablos y "sus alumnos" Runaway y La Guerrero, Clara Lobo Aka DJ Wolf-A y Sr. Lobo.

La jornada del sábado cuenta con un cartel de bandas como Band Of Horses, "que ofrecerán en el festival su único concierto del año en Europa y serán cabezas de cartel junto a la gran Sheryl Crow, una leyenda que va más allá de éxitos pop y que hunde sus raíces en un profundo conocimiento de la música americana".

Junto a ellos, actuarán también la leyenda del soul Mavis Staples, el líder de Gov't Mule, Warren Haynes; St. Paul & The Broken Bones; All Them Witches; Psychedelic Porn Crumpets; The Detroit Cobras; Lendakaris Muertos; The Pleasure Fuckers; Pi L.T.; Moonshine Wagon, y Entropía. 'Trashville' contará con los conciertos de The Mummies, Tiburona, Funtasmas y The Bank Robbers, y los 'disc jockeys' Foroazkenarock DJs, Pep Tones, Iker Discofagia y AK Pintxadiscos.