Azkena Rock Festival tiene ya todo listo para acoger a estrellas como John Fogerty y Manic Street Preachers

Se celebra del 19 al 21 de junio en el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz

Azkena Rock Festival tiene ya todo listo para celebrar su XXIII edición los días 19, 20 y 21 de junio en el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, para congregar a artistas de primer nivel, entre los que destacan el legendario John Fogerty, The Flaming Lips, Dinosaur Jr, Lucinda Williams y el 30 aniversario de The Hellacopters, entre un amplio elenco de grupos música rock.

En un comunicado, Last Tour ha informado de que la programación gratuita en la plaza de la Virgen Blanca arrancará el viernes de mano del cantautor londinense Laurie Wright y proseguirá el sábado con Kitty, Daisy & Lewis, el trío de hermanos británicos que mezcla con fuerza 'R&B', 'swing', 'country' y 'blues'.

Asimismo, ha destacado algunos de los principales conciertos, como el que ofrecerá Dinosaur Jr. este próximo jueves, días que también actúan The Damned, Melissa Etheridge, Buzzcocks, Quique González, Lee Rocker de los Stray Cats y, ya en Trashville, la sala de conciertos dentro del festival, ha resaltado la descarga garajera de Wau y los Arrrghs!!!.

De cara al viernes, el festival ha señalado la presencia estelar de John Fogerty, acompañado por la mítica Lucinda Williams y la intensidad provocadora de Public Image Limited, con el inconfundible Johnny Rotten al frente.

A la provocación se suman Turbonegro, mientras que Diamond Dogs junto a Chris Spedding homenajearán el legado de Little Richard. Kaotiko celebrará por todo lo alto sus 25 años de trayectoria defendiendo el 'punk' vasco, y Los Straitjackets traerán su singular 'show' enmascarado al ritmo vibrante del 'surf rock'.

El protagonismo de la última jornada recaerá sobre el grupo Manic Street Preachers, quien repasarán sus grandes éxitos junto a temas recientes, mientras que The Flaming Lips desplegarán toda su psicodelia interpretando de principio a fin su aclamado álbum 'Yoshimi Battles the Pink Robots'. El sábado también actuarán Richard Hawley, The Hellacopters, Margo Price, Dead Kennedys, Ezezez, The Lemon Twigs y el dúo The Pill, entre otros.

Las entradas de día están a la venta y siguen disponibles los bonos en azkenarockfestival.com. Este año, además del Bono Gaztea (100 euros + gastos, para menores de 23 años), también se puede adquirir el Bono Cuadrilla, que ofrece un sexto abono al comprar cinco. También se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada gratuita para menores de 14 años.

El festival ofrece viajes organizados en autobús desde ciudades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia, Zarautz, Arrasate y Alsasua, facilitando así el acceso a uno de los eventos más esperados del año.

'TXIKI ARF'

El certamen repite con el rincón 'Txiki ARF', un espacio dentro del festival con conciertos, talleres y actividades pensadas para el público más pequeño, donde el rock se convierte en un lugar de encuentro y diversión compartida. Cada jornada contará con tres conciertos que versionarán clásicos de artistas que han marcado la historia del Azkena y del rock.

Entre 'shows', el escenario se animará con concursos de 'air guitar' y bingo rockero, ambos con premios para el público. También habrá talleres para crear chapas y púas personalizadas, además de pintacaras con estilo muy 'rock'. Todo esto se vivirá el viernes y sábado en la segunda carpa de Trashville, en horario familiar de 17.30 a 20.30 horas. Como siempre, los menores de 14 años entrarán gratis y habrá un acceso exclusivo para familias.

Este año, el Azkena Rock Festival contará con la presencia en directo de dos emisoras que retransmitirán la energía del festival a través de las ondas. Radio 3 se suma con su emblemático programa 'El Sótano', conducido por Diego RJ, que emitirá en directo el jueves, de 20.00 a 21.00 horas desde RatHole, la segunda carpa de Trashville, abierto al público que quiera disfrutarlo en vivo.