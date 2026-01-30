Azkuna Zentroa acogerá el día 5 'Nor naizen baneki', que aborda en euskera "la búsqueda de la identidad"

Fragmento de 'Nor naizen baneki' - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa, el Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, acogerá el próximo 5 de febrero la última obra de teatro de Artedrama y Axut!, 'Nor naizen baneki' (si supiera quién soy), escrita por Harkaitz Cano y Ximun Fuchs, y concebida, narrada y representada en euskera, y que "aborda la búsqueda de la identidad"

En un comunicado, Azkuna Zentroa ha informado de que en la obra, "la excavación arqueológica de un teatro lleva a desenterrar distintas capas de la historia a través de los objetos hallados y de los personajes que la recorren. Tomando como punto de partida el descubrimiento de la mano de Irulegi, construye una historia propia que se repite en diferentes épocas".

Así, en la creación de esta obra han contado con la colaboración de arqueólogos de la Sociedad Aranzadi, quienes han compartido 'in situ' con el reparto sus técnicas, expectativas y preocupaciones en una excavación. "El resultado es una pieza representada en un escenario desnudo, donde la tecnología láser y las videoproyecciones ayudan a construir espacios y jerarquizar la narración, y donde cuerpo y voz se convierten en herramientas de memoria histórica", han añadido desde el centro.

Axut! y Artedrama mantienen desde 2010 una colaboración orientada al desarrollo del teatro vasco contemporáneo. Su trabajo se articula en torno a un euskera "pleno, vivo y cargado de significado, arraigado en las palabras y acciones que el propio pueblo ha generado para nombrar y dar existencia al arte y al teatro", ha indicado.