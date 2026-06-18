Azkuna Zentroa inaugura 'Un árbol cae en el bosque', la primera exposición individual en Bilbao de Glenda León

Iván de la Nuez, Fernando Pérez y Glenda León durante la presentación de 'Un árbol cae en el bosque'. - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao ha inaugurado este jueves 'Un árbol cae en el bosque', la primera exposición individual en Bilbao de la artista de La Habana Glenda León. Esta retrospectiva panorámica de su obra "concebida a modo de partitura coreográfica" incluye una de sus últimos trabajos, la instalación 'Conversio'.

La nueva exposición se ha presentado previamente en una comparecencia en la que han participado el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, el director general de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Txomin Olabarri, y la propia Glenda León.

Posteriormente, han realizado un recorrido por la muestra, durante la que se ha activado 'Conversio', una de sus últimas obras. Esta instalación propone una reflexión sobre la dimensión universal de la espiritualidad, más allá de las diferencias religiosas, reivindicando aquello que une a los seres humanos, según han explicado desde Azkuna Zentroa.

En ella, cinco performers con vestimenta asociada a las principales religiones del mundo realizan una coreografía sincronizada al ritmo del DJ y productor Richie Hawtin. A medida que los movimientos evolucionan, han avanzado, "la vestimenta desaparece y la sincronización conduce a un estado de éxtasis y disolución del ego".

La pieza será activada nuevamente esta tarde en la inauguración de la exposición (19.30 horas), mañana viernes y el sábado (18.30 y 19.30) en la Sala de Exposiciones.

Desde el centro de sociedad y cultura contemporánea han explicado que la creadora multidisciplinar Glenda León es una de las artistas hispanoamericanas con mayor trayectoria y proyección internacional. Su obra forma parte de colecciones como las del Centre Pompidou de París o el Museum of Fine Arts de Houston, y ha representado a Cuba en la Bienal de Venecia.

León, han destacado, desarrolla "una práctica interdisciplinar pionera en el arte, articulando instalación, imagen, música y nuevos medios desde una estética minimalista y conceptual". Su obra explora las tensiones entre racionalidad y espiritualidad, ciencia y percepción, abordando cuestiones políticas, medioambientales y sensoriales a través de "un lenguaje poético de gran sutileza formal".

Bajo la dirección curatorial de Fernando Pérez, Glenda León e Iván de la Nuez, 'Un árbol cae en el bosque' se despliega como "una retrospectiva panorámica de su obra, concebida a modo de partitura coreográfica donde cada propuesta activa una experiencia singular y abierta".

A través de "un lenguaje híbrido que transita entre la instalación, la fotografía, el vídeo y lo sonoro en diálogo constante con la música, la palabra y el cuerpo", la artista construye "un espacio de percepción donde se entrecruzan lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual", han explicado los responsables de la muestra.

La exposición se articula en tres ámbitos interconectados, entre ellos un eje político y social que indaga en "las tensiones de la contemporaneidad -la polarización, los mecanismos de poder, la censura o las paradojas del progreso- tanto en lo colectivo como en lo íntimo", con obras como 'Mundo político', 'Campo de juego' o 'Sueño de verano'.

Un segundo ámbito aborda la naturaleza "como un sistema de correspondencias, revelando patrones y resonancias que vinculan fenómenos diversos desde una mirada simultáneamente científica y a la vez poética" con trabajos como 'Efecto mariposa', 'Acerca de lo invisible' o 'Contornos del mundo'.

Una tercera perspectiva está orientada hacia lo espiritual, entendida como "una dimensión compartida que refleja la dualidad que conecta sus códigos artísticos y personales", apartado en el que se incluye la performance-instalación 'Conversio'.

El recorrido por el trabajo de Glenda León se extiende desde la sala de exposiciones al espacio AZ Irratia del Atrio con la proyección de la pieza 'Hablando con Dios'. Además, en la pantalla del foyer de la sala de exposiciones, se muestra la obra audiovisual 'Suspensión'.

Aunque 'Un árbol cae en el bosque' es la primera exposición individual de Glenda León en Bilbao, no es la primera vez que muestra su trabajo en Azkuna Zentroa ya que en 2019 formó parte de 'Nunca real / Siempre verdadero', una iniciativa colectiva sobre la simbiosis entre el sistema del arte y el sistema de la palabra a través de la mirada de 13 artistas.