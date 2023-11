Azpiazu da prácticamente por "imposible" llegar a un acuerdo presupuestario con la oposición

Denuncia que las propuestas que le han trasladado EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU están "fuera de lugar", con "tinte electoral"



El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha dado prácticamente por "imposible" la posibilidad de llegar a algún acuerdo presupuestario con la oposición, dado que las propuestas que le han trasladado EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU están "fuera de lugar" en materia económica y presentan un "marcado tinte electoral", mientras que tampoco existen motivos para el "optimismo" respecto a un posible pacto con PP o Ciudadanos.

Azpiazu, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, ha analizado la situación en la que se encuentra la negociación abierta la semana pasada con los grupos de la oposición en torno al proyecto de presupuestos de Euskadi para 2024.

El consejero ha dedicado una especial atención a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, dado que estas formaciones le han trasladado una propuesta concreta para llegar a un acuerdo. Cada una de estas dos ofertas plantea cambios presupuestarios por importe superior a los 300 millones de euros.

"MARCADO TINTE ELECTORAL"

Pedro Azpiazu ha lamentado que ambas formaciones hayan presentado unas plataformas de negociación "fuera de lugar económicamente y con un marcado tinte electoral".

"Creo que intentar un acercamiento desde estas posiciones es imposible, con lo cual no vamos a hacer perder el tiempo a nadie; no vamos a generar unas expectativas de acuerdo con la ciudadanía que no se van a producir", ha manifestado.

De esa forma, ha descartado la celebración de una segunda ronda de contactos con la oposición, si bien no ha cerrado por completo la posibilidad de llegar a "algún tipo de acuerdo" con algún grupo en la fase de debate de las enmiendas parciales a los presupuestos.

Azpiazu, no obstante, ha recordado que la aprobación de las cuentas está "garantizada" gracias a la mayoría absoluta que suman los partidos que apoyan al Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) en el Parlamento.

