Bajada de las temperaturas y aumento de la nubosidad este martes en Euskadi

Archivo - Elantxobe (Bizkaia) en una jornada nubosa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi bajada de las temperaturas y aumento de la nubosidad. Las máximas se moverán en torno a los 11-14 ºC y en puntos del interior las mínimas se situarán por debajo de los 5 ºC, no descartando heladas puntuales.

En el cielo habrá bastantes nubes en general, sobre todo en la vertiente cantábrica y en el oeste, donde es probable que se den precipitaciones ocasionales. El viento seguirá soplando del norte y del nordeste, con algo de intensidad por momentos.