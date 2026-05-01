Las bajas capturas de verdel se amortiguan con una evolución "más favorable" de la costera de la anchoa en Euskadi

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, en el Antxua Eguna en Getaria (Gipuzkoa) - IREKIA

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las bajas capturas de verdel en la costera de 2026, con 2,5 millones de kilos capturados por la flota vasca frente a los 5,7 millones de 2025, se amortiguan con evolución "más favorable" la costera de la anchoa, con 4,4 millones de kilos de capturas de los barcos vascos a finales de abril, lo que supone el 51% de la cuota asignada y un incremento de cerca de 1,5 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha presentado este viernes", en el marco del 'XIV Antxua Eguna' que se celebra este fin de semana en Getaria (Gipuzkoa), los datos actualizados de las costeras de verdel y anchoa, en un contexto marcado por "la importante reducción de cuota" y por una campaña de verdel "especialmente compleja".

En 2026, la cuota estatal de verdel se ha reducido de 26,1 millones de kilos a 15,4 millones, lo que supone un descenso cercano al 41%. A pesar de ello, Barredo ha indicado que la evolución de la costera ha estado condicionada por "la baja disponibilidad de la especie, de modo que a finales de abril solo se habían capturado 5,9 millones de kilos en el conjunto del Cantábrico, en torno al 39% de la cuota".

En este escenario, ha destacado que Euskadi ha vuelto a desempeñar un "papel central, concentrando cerca de 4,9 millones de kilos desembarcados en sus lonjas, es decir, la gran mayoría de las capturas realizadas a nivel estatal, con un precio medio de 3,96 euros por kilo, claramente superior al del año pasado".

Las capturas de la flota vasca se sitúan en 2,5 millones de kilos, frente a los 5,7 millones de 2025, un descenso "significativo que refleja la dificultad de la campaña, especialmente para la flota artesanal de menor tamaño, que apenas ha podido desarrollar su actividad con normalidad", ha apuntado.

Ante esta situación, ha destacado que las gestiones impulsadas por el Gobierno Vasco en colaboración con el Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación han permitido activar "mecanismos de flexibilidad" en la gestión de la pesquería, gracias a lo cual las cuotas no utilizadas por la flota más dependiente del verdel han podido ser transmitidas a otros segmentos.

Este sistema ha permitido, por un lado, compensar la pérdida de ingresos de la flota artesanal y, por otro, reforzar la actividad de la flota de arrastre, que ha superado los 2,29 millones de kilos capturados, más del doble que en 2025.

"En un año especialmente complicado, hemos sido capaces de adaptar la gestión para que ninguna posibilidad de pesca se pierda y para sostener la actividad del conjunto del sector", ha destacado Amaia Barredo. Este enfoque ha tenido un impacto directo en toda la cadena de valor, ya que ha permitido mantener el suministro a mayoristas, comercializadores y pescaderías, reforzando el papel de Euskadi como nodo clave en la comercialización de pescado del Cantábrico incluso en un contexto de escasez.

COSTERA DE LA ANCHOA

En paralelo, ha apuntado que la costera de la anchoa muestra una evolución más favorable. De una cuota estatal de 30,4 millones de kilos, a finales de abril se han capturado 12,2 millones, en torno al 42%. En Euskadi, las capturas alcanzan los 4,4 millones de kilos, lo que supone el 51% de la cuota asignada a la flota vasca (8,6 millones de kilos) y un incremento de cerca de 1,5 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

El precio medio se sitúa en 1,91 euros por kilo, en línea con una campaña que está evolucionando de manera "más equilibrada y con buenas perspectivas para las próximas semanas", ha dicho Barredo.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha señalado que será necesario seguir de cerca la evolución del mes de mayo para completar la valoración de la costera, aunque ha subrayado que "los datos actuales permiten afrontar la campaña de la anchoa con mayor estabilidad".

Por su parte, el presidente de la Federación de Pescadores de Gipuzkoa, Norberto Emazabel, que también ha asistido al Antxua Eguna, ha mostrado su preocupación por la situación actual del verdel y ha señalado la necesidad de trabajar en la búsqueda de medidas para mejorar la situación de esta pesquería a futuro.

En este caso, ha dicho, la "crítica situación" de los barcos de artes menores de la que se alertaba el año pasado, este año se traslada a toda la flota de bajura de Gipuzkoa, y ha apostado por aplicar lo trabajado en otras ocasiones en los planes de recuperación de la anchoa y del atún. El presidente ha asegurado que, en el caso de la anchoa, el impacto "positivo" registrado este año se da gracias al modelo de gestión aplicado para dicha campaña en 2025.

Por su parte, el alcalde de Getaria, Haritz Alberdi, ha resaltado la importancia que "tiene la pesca en el pueblo de Getaria y en la costa vasca en general tanto por su impacto económico como por el gastronómico". Así mismo, ha trasladado la preocupación por el relevo generacional de la pesca de bajura.

ANTXUA EGUNA EN GETARIA.

Este fin de semana, Getaria se convertirá en el epicentro de la tradición marinera con la celebración del Antxua Eguna 2026. Durante el fin de semana, la localidad ofrecerá un programa repleto de actividades ligadas a la gastronomía y a la cultura vasca.

La celebración ha arrancado este viernes con la entrega, en el Museo Balenciaga, de las menciones de la "XIV Anchoa de Plata" y esta tarde, a partir de las 19.00 horas, los vecinos y visitantes podrán disfrutar en el frontón de una gran degustación de anchoas a la parrilla, maridadas con productos locales como el txakoli y la sidra al "txotx".

Además, este sábado, 2 de mayo, en Berdura Plaza, los más pequeños podrán acercarse al oficio del mar a través de "Izan Arrantzale", que incluyen desde manualidades hasta experimentos marinos y las rederas, que estarán allí mostrando el arte de la red.

La jornada se completará con música de txaranga, juegos infantiles sobre mitología vasca y una exhibición de cesta-punta en el frontón cubierto a las 18.00 horas.

El domingo, 3 de mayo, con el Día del Pescador, la mañana comenzará con una misa, seguida de la bendición del mar en Artzape y un homenaje a los arrantzales jubilados. El deporte también tendrá su espacio con la disputa de la 4ª jornada de la Liga de Trainerillas de Gipuzkoa. Finalmente, el día 9 de mayo la festividad concluirá por la tarde con una exhibición de deporte rural a las 12.00 horas en el puerto de Getaria.