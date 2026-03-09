Archivo - CofBanco de Alimentos de Álava - BANCO DE ALIMENTOS DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Álava atendió cada mes a una media de 2.935 personas durante el pasado 2025, a las que se les entregó un total de 40 kg al mes de alimentos por persona, para consolidarse como referente clave en la sociedad alavesa en la lucha contra la pobreza.

Este es uno de los datos destacados de la memoria del pasado año que el Banco de Alimentos de Álava ha hecho pública este lunes, ejercicio en el que registró un notable aumento de recursos económicos y alimentarios donados por particulares, que representan el 58% del total.

A estos recursos, que "siguen siendo la columna vertebral" de la organización humanitaria, le siguen los recursos aportados por las instituciones públicas (18%), empresas y asociaciones (12%) y fundaciones (12%), que han impulsado diversas campañas solidarias.

La asociación ha indicado que, aunque la 'Gran Recogida' de 2025 obtuvo menos alimentos y bonos en supermercados, este descenso se ha compensado ampliamente con el incremento de donaciones directas de la sociedad alavesa, para "reforzar su compromiso colectivo".

También ha valorado que ha logrado mantener el menú infantil para niños de 0 a 2 años que, según los nuevos criterios institucionales, debe tener una cobertura casi total. En este sentido, ha señalado que, en realidad, solo alcanza el 85%, pero su aporte cubre ese 15% restante, "gracias al generoso apoyo de la sociedad alavesa", asegurando una alimentación adecuada para los más pequeños.

Respecto al resultado global de la pasada 'Gran Recogida de Alimentos', ha explicado que fue un 13,22% inferior al de 2024, registrándose un descenso del 3,17% en alimentos, un 15,72% en bonos-alimentos y un 19,66 en donaciones dinerarias.

Entre los factores que pueden haber influido, el Banco de Alimentos de Álava figura el cambio de fechas, la subida de precios de los productos básicos y "la falsa percepción de bienestar económico generalizado que resta visibilidad a las situaciones de necesidad que todavía persisten".

La 'Gran Recogida 2025' se celebró los días 7 y 8 de noviembre, adelantando su fecha habitual con la participación de la práctica totalidad de las cadenas de alimentación alavesas, con más de 90 establecimientos y la colaboración de cerca de 650 personas voluntarias.

MENSAJE DE OPTIMISMO

Aun así, el Banco de Alimentos de Araba ha trasladado "un mensaje de optimismo y compromiso", para comentar que el periodo 2026 requerirá intensificar la captación de recursos, tanto alimentarios como económicos, y optimizar la distribución y el aprovechamiento de los productos, "reduciendo al mínimo el desperdicio y fomentando la reutilización responsable" de excedentes procedentes de donaciones y del circuito agroalimentario.

En paralelo, ha señalado que continuará reforzando sus acciones formativas y de sensibilización social, desarrolladas en centros educativos, asociaciones y entidades locales. "Estas actividades, junto con la presencia institucional en eventos públicos y campañas informativas, ayudan a visibilizar la realidad de las personas atendidas y a consolidar la cultura de solidaridad y consumo responsable en el territorio", ha valorado.

La entidad ha dicho "confiar en la respuesta solidaria de la sociedad alavesa, que históricamente ha mostrado una notable sensibilidad ante los llamamientos de ayuda y ha expresado su "más profundo agradecimiento" a todas las personas y entidades colaboradoras, en especial al voluntariado, coordinadores, comercios, empresas patrocina- doras y medios de comunicación, por hacer posible una nueva edición de esta campaña esencial para la vida de muchas familias.