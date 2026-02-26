Banco Mediolanum superó los 1.000 millones de patrimonio en la Zona Norte en 2025

Ivonne Pousa - BANCO MEDIOLANUM

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum cerró 2025 con un volumen de recursos totales de clientes de 1.183,6 millones de euros en la Zona Norte (País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria), un 19,3% más que el año anterior.

El número de clientes en esta Zona fue de 16.504 personas, un 11,7% más, y la red de Family Bankers (asesores financieros) alcanzó los 108 profesionales, informa este jueves en un comunicado.

La responsable de Banco Mediolanum en la Zona Norte, Ivonne Pousa, ha atribuido estos resultados a la "relación de confianza que se construye con continuidad" y ha calificado de hito superar los 1.000 millones de patrimonio.

EN TODA ESPAÑA

En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.