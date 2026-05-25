La banda chilena Candelabro actuará el jueves en la sala Dabadaba de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 25 May. (EUROPA PRESS) -
La banda chilena Candelabro actuará este próximo jueves, 28 de mayo, en la sala Dabadaba de San Sebastián, dentro de su primera gira por el Estado español.
Formados en Santiago de Chile, Candelabro ofrecen una mezcla "muy personal de art rock, folk, rock alternativo y una sensibilidad cercana tanto al post-rock contemporáneo como a la tradición de la canción latinoamericana", según los organizadores del concierto.
Su música ha sido comparada con artistas y bandas como Black Country, New Road, Slint o incluso Víctor Jara. La banda llega a España para presentar 'Deseo, Carne y Voluntad', su segundo álbum.
El concierto en Dabadaba, que dará inicio a las ocho de la tarde, forma parte de una gira de ocho fechas por salas españolas organizada junto a Sonido Muchacho, y supone la primera oportunidad de ver a Candelabro en directo en España.