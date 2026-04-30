La banda granadina 091 actúan este sábado en Bilbao dentro de la gira de presentación de su disco "Espejismo nº9"

Archivo - La banda 091 - GUSTAFF CHOOS - Archivo

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda granadina 091 ofrecerá este sábado en la sala Santana 27 de Bilbao un concierto dentro de la gira de presentación de su nuevo disco de estudio, "Espejismo nº9".

Tras su separación en 1996, el grupo, que regresó a la actividad en 2016, recala en la capital vizcaína dentro de su primer tour oficial tras aquel regreso a los escenarios, ya que la gira que tenían prevista para presentar el que fuera su octavo disco "La otra vida", publicado en 2019, quedó truncada por la pandemia y la banda ya no la retomó posteriormente.

Desde entonces, y tras estar centrados sus dos líderes, el guitarrista José Ignacio Lapido y el cantante José Antonio García, en sus carreras en solitario, el ahora cuarteto tras la marcha de Víctor Lapido volvió al estudio para grabar nuevos temas, los recogidos en este disco, publicado a finales de febrero, bajo la producción de Raúl Bernal.

La gira dio comienzo el 14 de febrero en Madrid y tras agotar su taquillaje en la dos fechas de su ciudad natal, Granada, tiene cerradas por ahora conciertos hasta el 30 de mayo, en Almería.

El concierto en la sala bilbaína, ubicada en el polígono industrial de Bolueta, está previsto a partir de las 21.00 horas y las entradas están a la venta al precio de 35 euros.

Formados en Granada a primeros de los ochenta, el grupo publicó su primer disco "Cementerio de automóviles" en 1984, al que siguió dos años después "Más de cien lobos", que fue producido por el líder de The Clash, Joe Strummer, afincado en la ciudad andaluza en aquellos años.

Tras 15 años en activo, en 1996, el grupo dio su último concierto en su ciudada natal, que quedó plasmado con un disco en directo titulado "Último concierto".

Fue también con otro disco en directo "Maniobras de resurreción" (2016), con el que volvieron a la actividad discográfica, y donde se reflejaban los conciertos puntuales que ofrecieron durante su regreso a los escenarios durante aquel año.