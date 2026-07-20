La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz interpretará 10 conciertos en la programación de la temporada 2026-2027

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz presenta su nueva temporada 'El sonido de la existencia' - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz interpretará 10 conciertos desde el próximo 23 de septiembre hasta el 26 de mayo de 2027 en la programación de la temporada 2026-2027 titulada 'El sonido de la existencia', que abordará temas como el nacimiento del universo y la aparición de los primeros mitos hasta el conflicto, la espiritualidad o la búsqueda de trascendencia.

La concejala de Cultura de Vitoria-Gasteiz, Sonia Corcuera, el director de la Banda, Luis Orduña, y el director adjunto Iker Olazabal han presentado la programación en una rueda de prensa que "propone un recorrido musical por algunas de las grandes dimensiones de la experiencia humana".

"Cada programa se concibe como un capítulo de este relato sonoro: un viaje que atraviesa distintas épocas, imaginarios y sensibilidades, pero que mantiene siempre una misma pregunta de fondo: qué significa existir y cómo la música puede ayudarnos a comprender esa experiencia", ha asegurado Orduña.

La Banda invita al público a recorrer un amplio arco de la existencia: desde el nacimiento del universo y la aparición de los primeros mitos hasta el conflicto, la espiritualidad, la memoria, la identidad, la imaginación y la búsqueda de trascendencia.

La propuesta cuenta con el compositor residente, Bert Appertmont, quien también participará como director invitado en uno de los conciertos. Además, la banda abre sus puertas en cada temporada con colaboraciones como la de Renata Oliveira que se pondrá a la batuta en una de las citas.

"Esta nueva temporada nos invita a vibrar con el lenguaje de Bert Appermont, a descubrir obras de estreno y a disfrutar de la máxima calidad musical. Un recorrido que nos recordará que la música es un reflejo de la propia vida: un camino de serenidad e intensidad, de silencios y contrastes, de pausas y emociones", ha afirmado Olazabal.

La temporada contará con los solistas: Conrado Moya (marimba), Vincent David (saxofón), Ramón Escalé (órgano Hammond y dirección coral), Goizargi Gospel Choir (coro de gospel), David Martínez González (violín), alumnado del grado de interpretación de Musikene y Jannicke Eide Ellingsen (bombardino).

La venta de abonos comenzará este próximo miércoles a las 10.00 horas y la de entradas sueltas el 8 de septiembre a las 16.00 horas, presencialmente en la taquilla de la Red Municipal de Teatros (Oficina de turismo de la Plaza Nueva), online, y por teléfono en el 945 16 10 45.