La Banda de Música de Vitoria-Gasteiz cierra su temporada con el trompetista Rubén Simeó como invitado

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz interpretará el último concierto de su temporada 2024-2025 este miércoles, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos Europa, con el trompetista Rubén Simeó como artista invitado, que, bajo el título 'Adapta!', "define a la capacidad de adaptación" de la Banda.

Así lo ha señalado el director del concierto, Iker Olazabal, durante la rueda de prensa de presentación del concierto llevada a cabo este lunes en el Ayuntamiento gasteiztarra.

En este sentido, ha explicado que "la Banda se adapta a estilos de música tan variados como las bandas sonoras originales, la música ligera o el neobarroco", un "proceso que implica la flexibilidad y aprendizaje, permitiéndonos enfrentar el desafío de actuar con el virtuoso trompetista Rubén Simeó como invitado".

Olazabal ha destacado que Simeó es un músico, cuyo virtuosismo precoz le ha llevado a ganar concursos por toda Europa, a actuar como solista con las más prestigiosas Bandas y Orquestas y a grabar numerosos discos.

Por su parte, el trompetista ha señalado que es "un gran placer" estrenar su espectáculo musical, el cual, "ha llenado teatros por diversos países del mundo, con gran éxito de público y crítica". Asimismo, ha resaltado el "alto nivel interpretativo, con la calidad de las grandes agrupaciones sinfónicas en cuanto a afinación, ajuste rítmico y planos sonoros equilibrados", que tiene la Banda Municipal de Música.

PROGRAMA

El programa del concierto está compuesto por obras que han sido adaptadas a las características técnicas y expresivas de Simeó. El artista ha señalado que "el repertorio se ha escogido entre melodías que nos han acompañado toda la vida y piezas de gran virtuosismo técnico, con obras y estilos muy variados, para el disfrute de todos los espectadores asistentes".

El concierto interpretará la obra 'Palladio', de Karl Jenkins; el 'Concierto para una sola voz', de Christian Saint-Preux; 'Gutiland', de Ernesto Aurignac; 'Fantasía, tema y variaciones sobre El Carnaval de Venecia', de Jean Baptiste Arbán; 'Sinfonia Nobilissima', de Robert Jager 'My Way', de Jacques Revaux; 'The Cider house rules', de Rachel Portman; y 'A tribute to Harry James'.