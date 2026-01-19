La Banda de Txistularis de Bilbao abre 2026 con un concierto participativo en el que el público está invitado a cantar

Banda Municipal de Txistularis de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Txistularis de Bilbao abrirá su programación de 2026 este miércoles con un concierto participativo, llamado 'Kantaldia', en el que el público estará invitado a cantar una selección de canciones del repertorio vasco, que combina melodías de siempre con otras de carácter más contemporáneo.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, el concierto será en el Palacio Euskalduna a partir de las 19.00 horas. El quinteto de músicos estará acompañado por la cantante y pedagoga Eider Zenarruzabeitia, que guiará al público; Iñar Sastre al teclado y Amaiur Cajaraville, al bajo, habituales colaboradores de la banda.

En 'Kantaldia' se interpretarán canciones como Lau teilatu, Euskal Herrian euskaraz, Txantxibiri, Negua joan da ta o Abuela Maitea, entre muchas otras.

La siguiente actuación de la Banda será "Inauteri Soinuetan", el 10 de febrero a las 19.00 horas en el Atrio (Hall II) del Palacio Euskalduna, un concierto en el que los carnavales tendrán un papel protagonista y que contará con la colaboración del grupo de danzas Beti Jai Alai.

La actual Banda Municipal de Txistularis de Bilbao formada por Gorka Zabaleta (director), Idoia Kareaga, Peio Irigoien, Sabin Bikandi y Asier García. Llevan grabados seis CD y un DVD: "Bilboko Udal Txistu Banda" (2004); "Harizko Txistua" (2006) junto al Cuarteto de cuerda Alos Quartet; "Hala ere" (2007) con Kepa Junkera, Pello Ramírez, Joxan Goikoetxea y Aitor Furundarena; "Kantari Gabonetan" (2010) con la Coral Kantika de Leioa; "Plazan" (2014) con música para romerías y bailables, "Gogoeta" junto a Xabier Zabala y finalmente el DVD "X Urte, hamaika lagun" (2015) con motivo de su décimo aniversario.