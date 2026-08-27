La bandera roja ondea en Ereaga, Toña y San Antonio mientras se permite el baño en el resto de playas de Bizkaia

Archivo - Playa de Ereaga - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja, que prohíbe el baño, ondea este jueves en Ereaga, Toña y San Antonio, mientras en el resto de playas de Bizkaia se permite el acceso al agua.

Según ha informado la Cruz Roja de Bizkaia, el baño es libre en La Arena, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, donde se ha izado la enseña verde. Se pide precaución en el baño en los arenales de Las Arenas, Barinatxe y Arrietara-Atxabiribil, con bandera amarilla.

Pasadas las once de la mañana de la mañana, la temperatura del agua era de 22 grados y la ambiental de 24. La bajamar se ha registrado a las 11.05 horas y la pleamar está prevista a las 17.15 horas.