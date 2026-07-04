La bandera roja ondea en las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Toña y Laida

Jornada de playa en Euskadi
Jornada de playa en Euskadi - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 4 julio 2026 11:32
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BILBAO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Toña y Laida cuenta este sábado con bandera roja, por lo que el baño está prohibido, según la información de Cruz Roja.

Pasadas las once de la mañana, otros seis arenales de la costa vizcaína lucían bandera amarilla, por lo que es preciso bañarse con precaución. En concreto, en los arenales de Gorrondatxe (Azkorri), Gorliz, Bakio, Laidatxu, Laga y San Antonio.

En el resto, la bandera es verde. Así, el baño es libre en Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Armintza, Aritzatzu, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 22 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 23 grados. La próxima pleamar será a las 20.15 horas y la bajamar a las 13.58 horas.

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