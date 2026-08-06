La bandera roja ondea en tres playas vizcaínas y cuatro arenales presentan presencia de medusas

Carabela portuguesa. - EUROPA PRESS
BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las playas vizcaínas de Arriatera-Atxabiribil, Aritzatxu y Toña ondean este jueves bandera roja, por lo que el baño está prohibido. Además, se ha detectado la presencia de medusas en Aritzatxu, San Antonio, Isuntza y Karraspio, según los datos de Cruz Roja Bizkaia.
El litoral de Bizkaia cuenta con bandera verde, que indica baño libre, en Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, Laida, Laga, Ea, Ogella y Arrigorri.
Por su parte, exhiben bandera amarilla, de baño con precaución, La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Bakio, San Antonio, Isuntza y Karraspio, en las tres últimas con presencia de medusas.
Finalmente, el baño está prohibido, con la correspondiente bandera roja, en Arriatera-Atxabiribil, Toña y Aritzatxu, en este último caso con medusas.
Este jueves la temperatura del agua es de 23 grados, mientras que la temperatura ambiente ronda los 21. La bajamar se producirá a las 16.35 horas, mientras que la próxima pleamar será a las 22.57 horas.