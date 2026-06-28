Bandera roja en la playa vizcaína de Toña y presencia de medusas en La Arena

Bandera amarilla y de aviso de medusas - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja de Bizkaia ha advertido este domingo de presencia de medusas en la playa de La Arena, aunque permite el baño con precaución, mientras que la de Toña prohíbe el baño por bandera roja, según los datos aportados por la entidad.

El resto de arenales del territorio permite el baño, aunque con bandera amarilla en el caso de Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Bakio, además de La Arena.

Con bandera verde de baño libre están las playas de Laida, Muriola, Gorrondatxe, Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio.

La pleamar está prevista a las 16.38 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 24 grados.