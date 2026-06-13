Baño permitido en toda la costa vizcaína, excepto Bakio y Toña

Archivo - Playa de Bakio - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este sábado en toda la costa vizcaína, a excepción de las playas de Bakio y Toña, en las que ondea la bandera roja de prohibición, según ha informado Cruz Roja de Bizkaia.

La bandera verde ondea en las playas de Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio, mientras que en el resto se establece el baño con precaución: La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga.

La temperatura del agua es de 18 grados de media. La pleamar está prevista para las 15.46 horas y la próxima bajamar a las 21.26 horas.