Baño permitido en todas las playas de Bizkaia excepto en Arriatera-Atxabiribil

BILBAO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia tienen el baño permitido este sábado, excepto la de Arriatera-Atxabiribil, donde luce la bandera roja, según los datos aportados por la Cruz Roja.

Algunos de los arenales vizcaínos permiten el baño con precaución, por lo que se ha instalado la bandera amarilla. Son las playas de La Arena, Barinatxe, Bakio, Laidatxu y San Antonio.

En el resto de playas del territorio el baño es libre: Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Arizatxu, Toña, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 21 grados y la de ambiente de 24. La pleamar está prevista a las 16.44 horas y la próxima bajamar a las 22.53 horas.