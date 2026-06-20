Baño permitido en todas las playas de Bizkaia excepto Toña

Archivo - Playa de La Arena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este sábado en todas las playas del territorio de Bizkaia, a excepción de la de Toña, que tiene bandera roja según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

Con bandera amarilla de baño con precaución están las playas de Las Arenas, Bakio, Laidatxu y San Antonio, mientras que el resto de arenales del territorio tienen la bandera verde de baño libre.

La pleamar será a las 21.50 horas y la bajamar se producirá a las 15.25 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 19 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 25 grados.