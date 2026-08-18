Baño permitido en todas las playas de Bizkaia, salvo en Toña, con bandera roja

Archivo - Bañistas en una playa de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este martes en todas las playas de Bizkaia a excepción de la de Toña, que luce bandera roja, según han informado desde la Cruz Roja de Bizkaia.

La bandera verde, de baño libre, ondea en los arenales de La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, bakio, Aritzatxu, san Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

Mientras, Las Arenas, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Laidatxu y Laida exhiben la enseña amarilla, que recomienda a los bañistas introducirse en el agua con precaución.

Pasadas las 11.00 horas, la temperatura media del agua era de 23 grados y la ambiental de 25. La pleamar se producirá a las 21.36 horas mientras la bajamar está prevista a las 14.19 horas.