Baño permitido en todas las playas de Bizkaia excepto en Toña, sin medusas avistadas

Archivo - Playa de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este viernes en la playa de Toña, mientras que en el resto de arenales vizcaínos el baño está permitido. Además, no se ha observado presencia de medusas, según información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

Hay bandera amarilla en las playas de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Bakio, y San Antonio por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados.