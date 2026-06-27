Baño permitido en todas las playas de Bizkaia, excepto en Toña y San Antonio, donde onde la bandera roja

Jornada de playa en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este sábado en Todas las playas de Bizkaia excepto las de Toña y San Antonio, donde ondea la bandera roja y está prohibido, según los datos aportados por la Cruz Roja en el territorio.

Con bandera amarilla, por la que se recomienda el baño con precaución, están las playas de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio y Laida, mientras que en el resto de arenales de Bizkaia ondea la bandera verde de baño libre.

La pleamar está prevista a las 15.16 horas y la próxima bajamar será a las 21.21 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 24 grados.