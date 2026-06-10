Baño prohibido en La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu, Toña y Laga

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este miércoles en las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu, Toña y Laga, donde ondea la bandera roja, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

Además, en los arenales de Gorrondatxe (Azkorri), Laidatxu, San Antonio, Laida, Ea, Ogella y Karraspio ondea la bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Isuntza y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima pleamar será a las 00.00 horas y la siguiente bajamar se producirá a las 19.06 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 18 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 20 grados.