Baño prohibido en Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil, con presencia de medusas

Bandera amarilla y de aviso de medusas - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil tienen prohibido el baño este lunes, con bandera roja, y con presencia de medusas. Además, La Arena, Bakio, Toña, Laga y Ogella tampoco permiten el baño, según informa la Cruz Roja de Bizkaia.

El resto de arenales vizcaínos si permite el baño, aunque con bandera amarilla por precaución en Las Arenas, Gorrondatxe, Aritzatxi, Laidatxu, San Antonio, Laida y Karraspio. Con bandera verde, de baño libre, están Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Goltiz, Armintza, Ea, Isuntza y Arrigorri.

La pleamar está prevista a las 17.15 horas, mientras que la bajamar se ha registrado a las 10.25 horas. La temperatura del agua se sitúa en 21 grados y la de ambiente en 24 grados de media.