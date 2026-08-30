Baño prohibido este domingo en La Arena, Laida, Laga, Bakio, Arriatera-Atxabiribil, Barinatxe y Toña

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BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este domingo en siete playas de Bizkaia, por lo que el baño está prohibido en La Arena, Laida, Laga, Bakio, Arriatera-Atxabiribil, Barinatxe y Toña, según ha informado la Cruz Roja Bizkaia.

Con bandera amarilla, que recomienda baño con precaución, se encuentran las playas de Las Arenas, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Murriola, Laidatxu, San Antonio, EA, Ogella y Karraspio. En el resto, Ereaga, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzazu, Isuntza y Arrogorri, con bandera verde, el baño es libre.

La temperatura del agua es de 22 grados de media y la de ambiente de 24. La bajamar está prevista a las 12.40 horas y la próxima pleamar a las 18.48 horas.