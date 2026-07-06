El baño esta prohibido este lunes únicamente en la playa vizcaína de Toña

Archivo - Socorrista de Cruz Roja en una playa de Bizkaia - CRUZ ROJA BIZKAIA - Archivo

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este lunes únicamente en la playa vizcaína de Toña, donde ondea la bandera roja, mientras que en los arenales de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida, Laga y Arrigorri hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatze, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima pleamar será a las 21.56 horas y la siguiente bajamar se producirá a las 15.39 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 22 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 28 grados.