Baño prohibido en hasta once playas de Bizkaia, como La Arena, Gorrondatxe, Arriatera-Atxabiribil y Bakio, sin medusas

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de once playas de Bizkaia tiene prohibido el baño este lunes: La Arena, Las Arenas, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, Toña, Laida y Laga. En ninguno de los arenales del territorio hay presencia de medusas, según los datos de Cruz Roja Bizkaia.

Con bandera amarilla de baño con precaución están las playas de Ereaga, Plentzia, San Antonio, Ogella y Karraspio, mientras que en el resto ondea la bandera verde: Arrigunaga, Muriola, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Isuntza y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 23 grados de media y la de ambiente de 27. La próxima pleamar será a las 14.21 horas.