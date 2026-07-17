Baño prohibido en la playa vizcaína de Toña y aviso por medusas en Arriatera-Atxabiribil

Playa en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este viernes únicamente en la playa vizcaína de Toña y hay aviso por medusas en el arenal de Arriatera-Atxabiribil, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

La bandera amarilla ondea en los arenales de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Laidatxu y San Antonio, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima bajamar se producirá a las 13.25 horas y la siguien pleamar está prevista a las 19.46 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 26 grados.