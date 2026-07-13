Baño prohibido en las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas, Arriatera-Atxabiribil y Toña

Archivo - Socorristas de Cruz Roja en una playa de Bizkaia - CRUZ ROJA BIZKAIA - Archivo

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este lunes en las playas vizcaínas de La Arena, Las Arenas, Arriatera-Atxabiribil y Toña, donde ondea la bandera roja, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

Por su parte, en los arenales de Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Bakio, Laida y Laidatxu, hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, San Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima pleamar se producirá a las 16.10 horas y la próxima bajamar será a las 22.30 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 22 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 28 grados.