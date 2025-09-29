Baño prohibido en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio y Laga

Archivo - Imagen de una playa de Bizkaia con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este lunes en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio y Laga, por lo que en estos cinco arenales está prohibido el baño, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

Por su parte, la bandera amarilla ondea en las playas de Gorrondatxe, Aritzatxu, Laida, Ogella y Karraspio, por lo que se recomienda el baño con precaución.

En el resto de arenales, Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, Toña, San Antonio, Ea, Isuntza y Arrigorri, hay bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 20 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 15 grados. La última pleamar ha sido a las 9.25 horas y la siguiente bajamar será a las 15.43 horas.