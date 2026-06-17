Baño prohibido en Toña y precaución en La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera, Bakio, Laidatxu, San Antonio y Laida

Archivo - Bandera roja en la playa de Sopelana (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este miércoles únicamente en la playa vizcaína de Toña, donde ondea la bandera roja, mientras que en los arenales de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, San Antonio y Laida, hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatze (Azkorri) Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima pleamar será a las 19.06 horas y la siguiente bajamar se producirá a las 12.46 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 18 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 24 grados.