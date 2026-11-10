Barakaldo acoge hasta el 30 de noviembre una exposición sobre 15 músicos tradicionales de Bizkaia

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barakaldo acogerá hasta el próximo 30 de noviembre una exposición sobre 15 músicos tradicionales de Bizkaia, dedicada a recuperar y poner en valor el legado de la música tradicional vizcaína, según ha informado el Ayuntamiento.

Bajo el título 'Bizkaiko Musikari Tradizionalak', la muestra, organizada por Itxartu Euskal Dantzari Taldea, podrá visitarse en la Sala Municipal de Exposiciones Ceferino del Olmo, dentro de la programación de las Jornadas Musicales de Santa Cecilia 2026.

La exposición recoge el trabajo de investigación y recopilación realizado en torno a 15 músicos populares que tuvieron un papel destacado en la historia musical de Bizkaia durante el siglo XX y que, a través de su actividad, contribuyeron a mantener viva y transmitir la cultura musical tradicional de su tiempo.

Entre los protagonistas de la muestra se encuentran los albokaris León Bilbao, Silvestre Elezcano 'Txilibrin' y Mariano Barrenetxea; las pandereteras Maurizia Aldaiturriaga, Romualda Zuloaga y Felisa Arribalzaga; los intérpretes de dultzaina Juan Aiesta, Patxi Bilbao y Juan Bilbao; los trikitilaris Fasio Arandia, Rufino Arrola y Balbino Ojanguren; y los txistularis Boni Fernández, Alejandro Aldekoa y Jose Luis Etxebarria.

A través de paneles informativos, disponibles en euskera y castellano, las personas visitantes podrán conocer la trayectoria de estos músicos y acercarse a los instrumentos que marcaron sus carreras.

La muestra incluye también algunos de los instrumentos originales y objetos personales de sus protagonistas, ofreciendo una aproximación más cercana a quienes contribuyeron a conservar y difundir este patrimonio cultural.

La experiencia se completa con dispositivos de audio que permiten escuchar los instrumentos y las interpretaciones de los músicos representados, así como con un vídeo que contextualiza los contenidos de la exposición y ayuda a comprender la importancia de este legado dentro de la historia de la música tradicional.

Con esta propuesta, las Jornadas Musicales de Santa Cecilia amplían su programación con "una oportunidad para descubrir, conocer y reconocer a algunas de las figuras que han contribuido a construir la identidad musical de Bizkaia y a transmitir su riqueza cultural entre generaciones", según ha destacado el consistorio.