Barakaldo acoge más de 40 actividades en la XXV Zientzia Astea, bajo el lema "Ciencia para un planeta sin plásticos"

El Centro Cívico Clara Campoamor será el epicentro de una semana con talleres, conferencias, monólogos, exposiciones y actividades familiares

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá más de 40 actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos en el marco de la XXV edición de Zientzia Astea, la Semana de la Ciencia organizada por la UPV/EHU que, bajo el lema "Zientzia plastikorik gabeko planeta baten alde - Ciencia para un planeta sin plásticos", se desarrollará de 5 al 9 de noviembre.

Según ha explicado la concejala de Cultura, Nerea Cantero, el objetivo del evento al que se suma Barakaldo junto a las tres capitales vascas es "acercar la ciencia, la tecnología y la cultura de la innovación a la ciudadanía de forma lúdica, participativa y pedagógica".

"Esta edición de Zientzia Astea nos invita a reflexionar sobre uno de los grandes retos de nuestro tiempo: el impacto del plástico en el medio ambiente. Desde el Ayuntamiento queremos que la ciudadanía y especialmente las niñas, niños y jóvenes puedan conocer la ciencia de una forma divertida, cercana y con conciencia ecológica", ha explicado Cantero.

El Centro Cívico Clara Campoamor será, un año más, el principal escenario de Zientzia Astea Barakaldo, aunque también se realizarán actividades al aire libre en espacios naturales como el Jardín Botánico o El Regato.

Entre las propuestas dirigidas al público adulto y general destacan la Conferencia científica "Cómo la piel nos protege del sol: la importancia de la pigmentación y la microbiota", impartida por investigadores de la UPV/EHU. Será el miércoles 5 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Clara Campoamor con inscripción previa.

También se desarrollará la actividad 'Zientzia Club: monólogos científicos', en la que investigadores compartirán sus conocimientos a través del humor y la divulgación el jueves, 6 de noviembre, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

A través de la actividad Itinerarios medioambientales se podrán realizar visitas al Jardín Botánico de la mano de Natur Gela, para descubrir más de 300 especies botánicas y reflexionar sobre el impacto del plástico en el medio ambiente. Serán los días 5, 6 y 7 de noviembre.

Por otro lado, Mochila exploradora en El Regato es una actividad familiar propuesta desde el CIHMA Luis Choya Almaraz que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre.

En el marco de Zientzia Astea se podrá disfrutar de la exposición Oceanus Plasticus, una propuesta artística y pedagógica que reflexiona sobre la contaminación marina, realizada por alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la EHU/UPV. Estará abierta del 3 al 15 de noviembre en el Centro Cívico Clara Campoamor.

CIENCIA PARA NIÑOS Y FAMILIAS

El programa familiar e infantil contará con actividades específicas, siempre desde un enfoque práctico y participativo. Así, se han organizado un total de 14 talleres infantiles de ciencia, robótica y programación, con 156 plazas, que se celebrarán la tarde del viernes 7 y la mañana del sábado 8 de noviembre. Dirigidos a niños de entre 6 y 12 años, en grupos por edades, se impartirán en euskera.

En cuanto a los talleres y txokos en familia, se ofertarán 10 talleres, con 192 plazas, y 5 txokos, con 350 plazas, de participación libre, sin inscripción, para disfrutar de la ciencia en familia. Incluyen propuestas de papiroflexia matemática, energías renovables, reciclaje, neurociencia y realidad virtual, entre otros.

Además, el sábado 8 de noviembre, las familias podrán participar en una gincana científica tras visitar la exposición Oceanus Plasticus y disfrutar del espectáculo teatral Plast & Co., con entrada gratuita hasta completar aforo.

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa por limitaciones de aforo. La inscripción estará disponible a partir del lunes 27 de octubre, de forma presencial, en todas las casas de cultura y centros cívicos de Barakaldo; telefónica, llamando al 94 478 95 52 / 94 478 94 85; u online, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Barakaldo (es necesario contar con BakQ).