Barakaldo amplía a once las plazas de Policía Local en la OPE de 2026 y pide cinco interinos

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Barakaldo ha aprobado la modificación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026 para incorporar seis nuevas plazas de agente de la Policía Local, que se suman a las cinco ya incluidas inicialmente, elevando a once el total de puestos previstos para su cobertura mediante este proceso selectivo, y ha pedido cinco interinos para cubrir cuatro bajas y una vacante en la plantilla.

Con esta decisión, el Ayuntamiento busca reforzar la plantilla de la Policía Local y mejorar la capacidad operativa del servicio con el objetivo de incrementar la presencia policial en calles y barrios, fortalecer la seguridad ciudadana y ofrecer una respuesta más ágil ante las necesidades de la población, ha informado en un comunicado.

Según ha explicado el concejal de Recursos Humanos y Gestión Interna, David Solla, la medida permitirá mejorar la vigilancia preventiva, reforzar la proximidad con vecinos y vecinas y optimizar la capacidad de actuación ante incidencias y emergencias.

"El objetivo es seguir incrementando la presencia policial en calles y barrios, reforzando la seguridad ciudadana y ofreciendo una respuesta más ágil y eficaz ante las necesidades de la población", ha señalado.

De forma paralela, y mientras se desarrollan los procesos selectivos correspondientes, el Ayuntamiento ha solicitado a la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute la incorporación de cinco agentes interinos para atender las necesidades inmediatas del servicio.

Estas incorporaciones permitirán cubrir cuatro bajas temporales y una vacante existente en la plantilla, garantizando así el correcto funcionamiento de la Policía Local y el mantenimiento de los niveles de atención y seguridad que demanda la ciudadanía.