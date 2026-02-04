Barakaldo celebra su tradicional romería de Santa Águeda este jueves y el domingo

El concejal de Alcaldía de Barakaldo, Gorka Zubiaurre, junto al camino de Santa Águeda. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo celebrará este jueves la tradicional romería a la ermita del monte Arroletza con motivo del día de Santa Águeda, en la que se instalarán 27 puestos con productos artesanos a lo largo de la subida. Como es habitual, esta tradición se llevará a cabo también el domingo posterior a la fiesta, el día 8, en la conocida como jornada "de repetición".

Según ha explicado el Ayuntamiento, Santa Águeda es "una jornada muy especial para Barakaldo y el barrio de Kastrexana". La festividad se conmemora en este municipio vizcaíno con una romería a la ermita del monte Arroletza, con dos rutas: "la más popular y sencilla, que parte desde Gurutzeta, y el camino que se inicia desde Kastrexana".

La romería se realiza el mismo día de Santa Águeda, el 5 de febrero, y el domingo posterior, jornada conocida como "de repetición". La ermita donde se encuentra la talla de Santa Águeda ofrecerá misas este jueves a las 10.00, a las 11.00, a las 12.00 y a las 13.00 horas y el domingo a las 10.00 horas, a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Con motivo de la romería se instalarán 27 puestos en los que se podrá comprar rosquillas, cordones de San Blas, talo o productos artesanales.

El barrio de Kastrexana celebra desde este miércoles y hasta el domingo sus fiestas patronales, con un programa de más de una veintena de actividades que incluye concurso de disfraces, romería, una fiesta infantil, parrilladas, concurso gastronómico, y la actuación del grupo Erreka Ortu y Gerezien Artean (Errekatxoko Dantza eta Kultur Taldea) contando la Leyenda del Puente de Las Brujas. También se llevará a cabo la cronoescalada a Santa Águeda el sábado 7 (a las 16.30 horas).

Por otro lado, las Escuelas de Larrazabal estarán abiertas desde las 12.00 y hasta las 15.00 horas para poder realizar visitas tanto este jueves como el domingo.