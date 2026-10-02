Barakaldo convoca los Jolín Sariak 2026 para reconocer la trayectoria de colectivos, asociaciones y ciudadanía

La edil de Cultura, Nerea Cantero, presenta la convocatoria de los Jolín Sariak 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) abrirá el próximo jueves, 8 de octubre, la convocatoria de los Jolin Sariak, distinciones municipales destinadas a reconocer públicamente a personas, entidades o agrupaciones que hayan desarrollado una trayectoria continuada y destacada en beneficio de la localidad fabril y de sus vecinos.

Los reconocimientos contemplan seis ámbitos: social, deportivo, cultural, euskera, desarrollo sostenible y el Premio Jolín especial. Las distinciones tienen carácter exclusivamente honorífico y no llevan aparejada ninguna dotación económica.

La convocatoria busca poner en valor aquellas trayectorias que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al desarrollo de Barakaldo, a la mejora de la vida de sus vecinos y vecinas o a la proyección de la ciudad.

"Cualquier vecino o vecina de Barakaldo podrá presentar una candidatura a cualquiera de los ámbitos de reconocimiento, sin necesidad de presentar propuestas para todas las categorías. También podrán hacerlo las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Barakaldo", ha indicado la concejala de Cultura, Nerea Cantero.

Las candidaturas podrán dirigirse a personas físicas o jurídicas, así como a agrupaciones de las mismas, siempre que hayan mantenido una trayectoria "continuada y destacada vinculada al beneficio de Barakaldo y su ciudadanía". En el caso de las personas físicas, deberán ser mayores de edad y estar en plena posesión de sus derechos civiles.

PLAZOS

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026. Las solicitudes deberán incluir la identificación de la persona que propone la candidatura, junto con sus datos de contacto, así como una relación de los méritos de la persona, entidad o agrupación propuesta y el ámbito al que se presenta.

Las candidaturas podrán presentarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Barakaldo, disponible en www.barakaldo.eus, además de por los medios previstos en la normativa vigente. Las personas físicas también podrán realizar el trámite a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento.

Una vez finalizado el plazo de presentación, un jurado analizará y evaluará las candidaturas y formulará la correspondiente propuesta de concesión.

Cantero ha afirmado que los Jolín Sariak son "una oportunidad para reconocer y poner en valor a personas, colectivos y entidades que, desde diferentes ámbitos, han dedicado parte de su trayectoria a mejorar Barakaldo y la vida de sus vecinos y vecinas".

Por eso, ha animado a la ciudadanía y a las asociaciones a que "se impliquen y propongan a aquellas personas o entidades que consideren merecedoras de este reconocimiento".

"Muchas veces hay historias, proyectos y trayectorias que conocemos de cerca y que merecen ser reconocidas públicamente. Queremos que estos premios sean también un reflejo de ese Barakaldo comprometido, solidario, activo y diverso que construimos entre todos y todas", ha concluido Cantero.