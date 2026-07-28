Barakaldo creará 400 nuevas plazas OTA de aparcamiento en Ansio para mejorar el estacionamiento en Zuazo y Retuerto

EElconcejal de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria, en la zona donde se habilitarán los nuevos aparcamiento. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) pondrá en marcha un nuevo proyecto para ampliar las opciones de aparcamiento en el barrio de Zuazo y Retuerto mediante la creación de 400 nuevas plazas de OTA en el recinto del nuevo Ferial, según ha informado el concejal de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria.

Según ha explicado Uria, la actuación nace tras meses de trabajo y análisis de diferentes alternativas con el objetivo de "responder a una de las principales demandas trasladadas por los vecinos de la zona, que reclaman más oportunidades para estacionar, especialmente cuando el recinto acoge grandes eventos de ciudad".

El proyecto contempla el pintado de 400 nuevas plazas de estacionamiento regulado, de color azul, distribuidas en las pistas del nuevo Ferial de Ansio, junto a la pista que ya está pintada. Además, se ejecutará una conexión entre ellas mediante un pavimento apto para la circulación de vehículos, de forma que el recinto funcione como un único aparcamiento y permita a los conductores desplazarse fácilmente de una pista a otra.

"La conexión de las cuatro pistas permitirá una circulación mucho más cómoda dentro del recinto y hará posible gestionar el aparcamiento con mayor eficiencia. La ocupación del espacio será siempre la imprescindible para cada evento, dejando libres el resto de zonas para el uso cotidiano de los residentes", ha detallado Uria.

Una de las principales ventajas de esta actuación es, según el edil, su "flexibilidad", ya que, en función de las características de cada evento, únicamente se ocuparán las pistas estrictamente necesarias para su desarrollo. Así, si una actividad utiliza una, dos o tres pistas, el resto permanecerán abiertas como aparcamiento para uso de los vecinos, manteniendo el mayor número posible de plazas disponibles.

"Desde el primer momento hemos sido conscientes de que la llegada de grandes eventos al recinto de Ansio debía ir acompañada de medidas que ayudasen a minimizar su impacto en el día a día del barrio. Por eso hemos trabajado durante meses en diferentes alternativas hasta encontrar una solución que permita compatibilizar la actividad del Ferial con las necesidades de estacionamiento del vecindario", ha dicho Uria.

El concejal ha trasladado un mensaje de traquilidad porque, según ha asegurado, este proyecto "nace precisamente para ofrecer más opciones de aparcamiento a quienes viven en la zona de Zuazo y Retuerto, que hay que recordar que al igual que todos los vecinos de Barakaldo, cuentan con tarjeta de OTA de residente gratuita en su barrio, y para que, incluso cuando haya eventos, se mantenga el mayor número posible de plazas disponibles". "Se trata de aprovechar mejor un espacio municipal para que revierta también en beneficio del barrio", ha concluido.