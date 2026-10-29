Barakaldo destina 679.536 euros a la nueva fase de reforma del cementerio municipal de San Vicente

Archivo - Puerta de acceso al cementerio municipal de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - Archivo

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado una nueva fase de reforma del cementerio municipal de San Vicente, dentro de una actuación que cuenta con una inversión de 679.536 euros y un plazo de ejecución de diez meses para rehabilitar bloques de nichos y mejorar los pavimentos, el alumbrado y las instalaciones.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que los trabajos se dirigen a "mejorar el estado de conservación de sus instalaciones, renovar los bloques de nichos y acondicionar los espacios peatonales", dentro de una intervención con la que se renovará una superficie de 4.200 metros cuadrados del camposanto.

Esta nueva actuación se va a desarrollar en la zona central norte del cementerio, donde se concentran ocho bloques de nichos, varias hileras de tumbas, zonas ajardinadas y caminos pavimentados.

Los trabajos permitirán actuar sobre elementos que presentan un importante deterioro y mejorar las condiciones de uso y mantenimiento de este espacio municipal.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la rehabilitación de los bloques de nichos, incluida la reparación de los revestimientos deteriorados y la renovación de sus cubiertas e impermeabilización.

También se mejorarán los caminos peatonales, se renovarán las redes de recogida de aguas pluviales y se actualizarán las instalaciones eléctricas y de alumbrado.

El proyecto contempla, además, la instalación de nuevas escaleras de aluminio para acceder a los nichos situados en altura y la incorporación de elementos de seguridad para facilitar las labores del personal de mantenimiento.

INTERVENCIÓN POR SECTORES

La intervención, que da continuidad a los trabajos de mejora iniciados en junio en el cementerio, con una inversión de 900.000 euros, se organizará por sectores para garantizar la seguridad y mantener el funcionamiento del cementerio durante la ejecución de los trabajos.

Igualmente se conservarán operativos los accesos principales y se habilitarán al menos dos itinerarios peatonales seguros de forma permanente y se coordinarán las actuaciones con la administración del cementerio para reducir las molestias durante los velatorios y los entierros.