Barakaldo inicia la construcción de un refugio para gatos callejeros con una inversión de 47.753 euros

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BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) iniciará en las próximas semanas la creación de un refugio para gatos específicamente acondicionado para facilitar el traslado y la estancia temporal de colonias felinas callejeras que, por diferentes circunstancias, deban abandonar su ubicación habitual en las calles de la ciudad. La obra ya ha sido contratada y contempla una inversión de 47.735 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.

En un comunicado, el consistorio ha recordado que este proyecto "permitirá llevar a cabo el deseo de Yolanda Roji González, vecina de Barakaldo, amante de los animales, que dejó su herencia al Ayuntamiento para que pusiera en marcha un parque para gatos y otro para perros".

El espacio se ha diseñado con la colaboración de la Asociación Animalista Lagunak, que buscan hogar y cuidados a animales callejeros o abandonados.

El proyecto contempla la adecuación de una parcela municipal, cuya ubicación no será desvelada para garantizar el bienestar animal. Los trabajos comenzarán con la limpieza y el desbroce del terreno, y posteriormente, se instalará una estructura de madera, formada por pilares y vigas, que permitirá crear un recinto cerrado y protegido mediante un vallado de malla metálica tanto en los laterales como en la cubierta.

También se colocarán puertas y paneles para acondicionar la zona cerrada, además de realizar las canalizaciones necesarias para dotar al espacio de alumbrado, ha detallado el consistorio.