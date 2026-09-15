Barakaldo inicia las obras de la Casa de las Mujeres, con un millón de inversión y un año de obras

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y la edil de Cultura, Nerea Cantero, en el local que acogerá la Casa de las Mujerez. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado las obras de la futura Casa de las Mujeres, un nuevo espacio municipal concebido como "lugar de encuentro, participación, formación, atención y empoderamiento de las mujeres de la ciudad", que supondrá una inversión de un millón de euros, financiados a través del préstamo solicitado por el consistorio vizcaíno.

Los trabajos se desarrollarán en el local de la calle La Bondad propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia y cedido al Ayuntamiento para este proyecto.

"Hoy damos un paso muy importante para hacer realidad un proyecto en el que llevamos años trabajando y que las mujeres de Barakaldo nos habían pedido. La Casa de las Mujeres va a ser un espacio de referencia para la ciudad, pensado para encontrarnos, aprender, compartir, participar y acompañar a las mujeres que lo necesiten", ha destacado la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, que ha visitado el local junto a la edil de Cultura, Nerea Cantero.

Del Campo ha destacado que la Casa de las Mujeres nace con "una característica que estará presente también en su funcionamiento: la participación". Su diseño, ha explicado, forma parte del proceso participativo desarrollado por el Ayuntamiento con asociaciones feministas, colectivos de mujeres, ciudadanía y representantes de los grupos políticos municipales, que permitió recoger propuestas y definir los usos que debía ofrecer este nuevo servicio.

El proyecto, que tiene por delante al menos 12 meses de obra, contempla la creación de diferentes espacios polivalentes y accesibles, preparados para acoger actividades muy diversas: salas multiusos para talleres y reuniones, espacios para conferencias, charlas y presentaciones, zonas de atención a mujeres, despachos, biblioteca, zonas de trabajo, office, txoko y espacios de almacenamiento para las asociaciones y colectivos de mujeres.

El diseño busca además que el espacio "pueda adaptarse a las necesidades de cada momento y a la programación que se desarrolle en él, favoreciendo un uso flexible y una intensa actividad", ha detallado la alcaldesa.

"Queríamos que la Casa de las Mujeres fuese mucho más que un local. Queremos que sea una casa abierta, un lugar vivo, en el que las mujeres de Barakaldo tengan voz y puedan encontrarse, formarse, organizarse y compartir experiencias. Un espacio para avanzar en igualdad y también para prestar atención y acompañamiento cuando sea necesario", ha señalado Del Campo.

BLANCA ESTRELLA RUIZ

La Casa de las Mujeres llevará el nombre de Blanca Estrella Ruiz, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.

Vinculada durante décadas a Barakaldo y al movimiento feminista, Blanca Estrella Ruiz dirigió la asociación Clara Campoamor y desarrolló una intensa labor en la defensa y atención a mujeres víctimas de violencia machista, así como en el ámbito de la sensibilización y la formación en igualdad.

El Ayuntamiento de Barakaldo decidió que este nuevo equipamiento llevara su nombre como homenaje a una mujer que "dejó una profunda huella en la ciudad y que colaboró estrechamente con el Consistorio en diferentes iniciativas".

"Blanca Estrella fue una mujer imprescindible en la lucha por la igualdad y en la defensa de los derechos de las mujeres. En Barakaldo aprendimos mucho de ella, de su compromiso y de su manera de entender el feminismo. Que su nombre esté en la puerta de esta Casa de las Mujeres es una forma de mantener viva su memoria y, sobre todo, de hacer que su legado siga acompañando a las generaciones que vienen", ha subrayado la alcaldesa.

Blanca Estrella, ha recordado Del Campo, participó en los primeros pasos de este proyecto y "pudo aportar su visión sobre lo que debía ser una Casa de las Mujeres".

La puesta en marcha de la Casa de las Mujeres forma parte de los compromisos recogidos en el programa de Gobierno Beti Barakaldo!, con el objetivo de "seguir reforzando las políticas municipales de igualdad y generar nuevos espacios de participación y apoyo para las mujeres de la ciudad", ha remarcado la alcaldesa.